Деятельность президент Франции Макрона не одобряют 63% французов
Президент Франции вновь потерял очки доверия населения страны из-за пенсионной реформы, которая увеличит возраст выхода на пенсию до 64 лет.
Рейтинги популярности Эммануэля Макрона и премьер-министра республики Элизабет Борн упали на пять пунктов за полтора месяца и достигли соответственно 36% и 31%, согласно опросу Odoxa, проведенному Общественным сенатом и региональной прессой, опубликованному во вторник, 31 января.
64% опрошенных считают, что все проблемы, из-за протестной мобилизации против пенсионной реформы, возникли по вине правительства.
Почти две трети респондентов (63%) считают, что Эммануэль Макрон не заслуживает доверия, а 66%, говорят тоже самое об Элизабет Борн на фоне растущих споров о пенсионной реформе.
По данным Odoxa, это самый низкий показатель популярности премьер-министра с момента ее назначения в мае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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