Деятельность президент Франции Макрона не одобряют 63% французов

Президент Франции вновь потерял очки доверия населения страны из-за пенсионной реформы, которая увеличит возраст выхода на пенсию до 64 лет.

Рейтинги популярности Эммануэля Макрона и премьер-министра республики Элизабет Борн упали на пять пунктов за полтора месяца и достигли соответственно 36% и 31%, согласно опросу Odoxa, проведенному Общественным сенатом и региональной прессой, опубликованному во вторник, 31 января.

64% опрошенных считают, что все проблемы, из-за протестной мобилизации против пенсионной реформы, возникли по вине правительства.

Почти две трети респондентов (63%) считают, что Эммануэль Макрон не заслуживает доверия, а 66%, говорят тоже самое об Элизабет Борн на фоне растущих споров о пенсионной реформе.

По данным Odoxa, это самый низкий показатель популярности премьер-министра с момента ее назначения в мае.