Пегова похудела так, что перестала быть похожей на себя

Известная актриса Ирина Пегова очень сильно похудела, напугав своих поклонников.

Популярная актриса Ирина Пегова поразила поклонников своим стремительным похудением.

Некоторые фанаты даже усомнились в том, что перед ними их любимая актриса. Часть из них сожалеет, что скинув вес, артистка потеряла свою уникальность, став похожей на большинство.