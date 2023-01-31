Пегова похудела так, что перестала быть похожей на себя
2023-01-31 10:09
Известная актриса Ирина Пегова очень сильно похудела, напугав своих поклонников.
Популярная актриса Ирина Пегова поразила поклонников своим стремительным похудением.
Некоторые фанаты даже усомнились в том, что перед ними их любимая актриса. Часть из них сожалеет, что скинув вес, артистка потеряла свою уникальность, став похожей на большинство.
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Знаменитость разместила фото в соцсетях, где продемонстрировала свою стройную фигуру.
Опубликовано: Наталья Гончарова