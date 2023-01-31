Пегова похудела так, что перестала быть похожей на себя

2023-01-31 10:09

Известная актриса Ирина Пегова очень сильно похудела, напугав своих поклонников.

Популярная актриса Ирина Пегова поразила поклонников своим стремительным похудением.

Некоторые фанаты даже усомнились в том, что перед ними их любимая актриса. Часть из них сожалеет, что скинув вес, артистка потеряла свою уникальность, став похожей на большинство.

  • Изображение статьи

    Знаменитость разместила фото в соцсетях, где продемонстрировала свою стройную фигуру.

Опубликовано: Наталья Гончарова









Новости СМИ2