Россия и Беларусь проведу подготовку военнослужащих группировки Союзного государства

Россия и Беларусь начинают подготовку личного состава совместной группировки Союзного государства, сообщает Минобороны Беларуси во вторник, 31 января.

Минобороны Беларуси сообщает, что учения проходят в рамках подготовки к совместным учениям, которые две страны планируют провести в сентябре.

«В рамках слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России продолжают приводиться в готовность к выполнению задач по предназначению подразделения материального обеспечения 11-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования», - конкретизировали сегодняшние задачи в ведомстве.

Пресс-служба МО РБ сообщает, что сегодняшние штабные учения станут одним из этапов в подготовке к оперативному учению «Щит Союза – 2023», которое запланировано в сентябре на территории РФ.