Иран и Россия подписали соглашение об объединении банковских систем

Иран связал свою банковскую систему с Россией. Обе страны подписали соглашение в воскресенье, 29 января. Этот шаг был сопровождён комментарием, что "Тегеран и Москву уже раздражают западные санкции".

Объявление об объединении систем циркулирует в СМИ уже несколько месяцев. Это проект министра экономики и финансов Ирана Эхсана Хандузи. Первые слухи о переговорах между центральными банками России и Ирана появились еще в мае прошлого года. Теперь это произошло официально.

Как сообщает Reuters, окончательное решение было принято в воскресенье, 29 января. Иран и Россия связали свои межбанковские системы обмена сообщениями и переводами для ускорения коммерческих и финансовых транзакций.

Это эффект ограничений, наложенных на Россию после нападения на Украину. В РФ перестала работать бельгийская система SWIFT, отвечающая за большинство международных финансовых переводов в мире. Это ключевая точка доступа для банковских операций между странами, от которых Иран ранее также был отрезан.

Центробанк России отказался комментировать сделку, подписанную в воскресенье, но заместитель главы иранского ЦБ по международным делам Мохсен Карими отметил, что к системе будут подключены около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран.