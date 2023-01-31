Генеральный секретарь НАТО Столтенберг выступил за тесное сотрудничество с Японией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к более тесным связям с Японией на фоне новых вызовов.

«Война на Украине также показывает, что наша безопасность тесно связана», — сказал Столтенберг во время посещения базы ВВС к северу от Токио.

«Если на Украине победит президент Путин, это будет трагедией для украинцев, но это также послужит очень опасным сигналом авторитарным лидерам по всему миру, потому что сигнал будет заключаться в том, что они могут достичь своих целей, если применят военную силу», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что китайские политики выступили против милитаризации Японии и фактического создания в регионе новой группировки НАТО.

О планах по привлечению к деятельности Альянса Австралии и Японии натовские стратеги сообщали еще в 2021 году, когда был создан новый военный союз AUKUS.