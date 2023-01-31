Литвинова поблагодарила Земфиру за музыку к ее постановке Кактус, опубликовав совместное фото с певицей

Рената Литвинова представила премьеру своей пьесы "Кактус" в Париже, музыку к которой написала ее подруга, певица Земфира. Актриса не забыла поблагодарить приятельницу, опубликовав совместное фото с ней.

Рената Литвинова вышла на связь с фанатами из французской столицы. Знаменитость разместила новое фото в компании своей подруги Земфиры.

Исполнительница снимала новый клип на композицию "Кактус", а Литвинова исполнила в нем главную роль.

Песня Земфиры стала саундтреком к моноспектаклю актрисы и режиссера, за что Литвинова и поблагодарила певицу.