Литва начала переброску войск в направлении границы с Беларусью
2023-01-31 10:50
Литва перебрасывает свои военные подразделения в направлении белорусской границы.
В сети начали появляться видеозаписи перемещения западных войск по территории Литвы.
Как сообщается, колонну военной технику заметили на трассе по направлению к городу Каунас, который находится неподалеку от границы с Беларусью.
Расстояние от Каунаса до одного из крупнейших городов Беларуси (Гродно) - всего 135 километров.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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