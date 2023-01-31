Литва начала переброску войск в направлении границы с Беларусью

Литва перебрасывает свои военные подразделения в направлении белорусской границы.

В сети начали появляться видеозаписи перемещения западных войск по территории Литвы.

Как сообщается, колонну военной технику заметили на трассе по направлению к городу Каунас, который находится неподалеку от границы с Беларусью.

Расстояние от Каунаса до одного из крупнейших городов Беларуси (Гродно) - всего 135 километров.