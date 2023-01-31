Немка выиграла джекпот в миллион евро, поставив всего один
Гражданка Германии потратил всего один евро в казино в Венло на востоке страны и тут же выиграл джекпот Mega Millions, который составил более одного миллиона евро, сообщает De Telegraaf.
"Куплю мужу Ford Mustang, а себе - кабриолет", — заявила женщина.
Удача улыбнулась немке в вечером субботу, 29 января. Она была потрясена после выигрыша, но сразу поняла, что будет делать с деньгами.
Помимо заявления о покупке автомобилей для себя, муж сообщил, что она также намерена уволиться с работы, пишет De Telegraaf.
Газета указала, что в тот же вечер еще один мужчина выиграл 113 тысяч евро в казино Holland Casino в Валкенбурге на юге страны. Однако неизвестно, что он собирается делать с выигрышем.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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