Немка выиграла джекпот в миллион евро, поставив всего один

Гражданка Германии потратил всего один евро в казино в Венло на востоке страны и тут же выиграл джекпот Mega Millions, который составил более одного миллиона евро, сообщает De Telegraaf.

"Куплю мужу Ford Mustang, а себе - кабриолет", — заявила женщина.

Удача улыбнулась немке в вечером субботу, 29 января. Она была потрясена после выигрыша, но сразу поняла, что будет делать с деньгами.

Помимо заявления о покупке автомобилей для себя, муж сообщил, что она также намерена уволиться с работы, пишет De Telegraaf.

Газета указала, что в тот же вечер еще один мужчина выиграл 113 тысяч евро в казино Holland Casino в Валкенбурге на юге страны. Однако неизвестно, что он собирается делать с выигрышем.