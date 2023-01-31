Газманову дали 17 000 000 рублей на создание площадки для патриотических композиций

Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости

Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.

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