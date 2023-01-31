Газманову дали 17 000 000 рублей на создание площадки для патриотических композиций
Исполнителю Олегу Газманову было выделено 17 000 000 российских рублей на создание площадки для патриотических композиций.
Олег Газманов намерен заняться запуском интернет-базы для песен патриотического характера, на что ему выделено 17 000 000 российских рублей.
Финансами проект Газманова "Родники" обеспечил президентский фонд культурных инициатив. Исполнителя назначили на роль идеолога и худрука интернет-базы.
Артист рассказал, что хочет собрать огромное количество песен патриотического характера в одном месте. Сайт платформы уже создан.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Храмова Оксана
Слепая женщина, на которую напала мать с ребенком, хочет добиться справедливости
Инцидент произошел в Петербурге 27 января. Об этом сообщили на сайте "Фонтанка.ру". Прохожая напала на слепую женщину и стала сильно бить ее по голове телефоном за то, что она случайно зацепила тростью ребенка.Подробнее...
-