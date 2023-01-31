Газманову дали 17 000 000 рублей на создание площадки для патриотических композиций

2023-01-31 10:53

Исполнителю Олегу Газманову было выделено 17 000 000 российских рублей на создание площадки для патриотических композиций.

Олег Газманов намерен заняться запуском интернет-базы для песен патриотического характера, на что ему выделено 17 000 000 российских рублей.

Финансами проект Газманова "Родники" обеспечил президентский фонд культурных инициатив. Исполнителя назначили на роль идеолога и худрука интернет-базы.

Артист рассказал, что хочет собрать огромное количество песен патриотического характера в одном месте. Сайт платформы уже создан.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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