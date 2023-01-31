STA: Шпионившая в пользу России пара задержана в Словении

Пара, подозреваемая в шпионаже в пользу России, о задержании которой сообщили словенские СМИ 30 января, якобы использовала столицу страны Любляну в качестве базы для шпионажа в Словении и других странах, сообщило агентство STA.

Подозреваемые были арестованы в декабре 2022 года на основании информации SOVA, агентства разведки и безопасности страны, которое установило их личность в сотрудничестве с партнерами по НАТО и Европейскому союзу. Словенские СМИ сообщили об аресте подозреваемых только в понедельник.

"Я могу подтвердить, что наши правоохранительные органы задержали двух иностранцев, и все указывает на то, что они являются сотрудниками иностранной разведки", — заявил советник премьер-министра по национальной безопасности Словении Андрей Бенедейчич.

Он подчеркнул, что "если выяснится, что они на самом деле шпионили в пользу России , это будет один из самых больших успехов, которых СОВА добилась с момента ее создания".

По данным СМИ, подозреваемые имеют двоих детей, проживали на окраине Любляны и пользовались поддельными аргентинскими паспортами. В качестве прикрытия, они управляли агентством недвижимости и антикварным магазином.

Люблянская окружная прокуратура подтвердила, что начала расследование. Подозреваемые заключены под стражу, и в случае признания их виновными им грозит до восьми лет лишения свободы.

Отвечая на вопрос об этом деле, министр иностранных дел Словении Таня Файон назвала его очень серьезным. Она добавила, что российского посла пока не вызывали в МИД, и ведомство не проводит никаких мероприятий.