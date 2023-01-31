Секрет красоты и молодости от Екатерины Климовой
2023-01-31 11:08
Актрисе Екатерине Климовой 45 лет, но выглядит она сногсшибательно. Это касается и фигуры, и внешности в целом. Как ей удается оставаться такой молодой и привлекательной?
Известная актриса Екатерина Климова поражает своей красотой и молодостью, а ведь ей уже 45 лет.
Знаменитость рассказала, что для того чтобы хорошо выглядеть, нужно ухаживать за собой. И не только...
Если все время ворчать как старая бабка, даже при тщательном уходе за своей внешностью, привлекательным вряд ли станешь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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