Немецкая полиция разыскивает два винтажных мотоцикла ETZ 250 времен ГДР
Полиция Западного Мекленбурга разыскивает два украденных винтажных мотоцикла из ГДР, которые оцениваются в несколько тысяч евро.
Как сообщила во вторник пресс-секретарь полиции, машины ETZ 250 были украдены грабителями в выходные дни с сельскохозяйственной фермы в Пятов-Штееген недалеко от Хагенова.
Мотоциклы этой серии производились в Чопау (Саксония) с 1981 по 1990 годы. Покупатели предлагают несколько тысяч евро за хорошо сохранившиеся машины из Чопау.
По словам пресс-секретаря, в понедельник в полицию поступило сообщение о краже со взломом в цехах фермы, которые были защищены замками.
Помимо мотоциклов, один из которых был красного, а другой зеленого цвета, были украдены высококачественные инструменты и оборудование, такие как бензопилы, компрессоры и очистители высокого давления, а также дизельное топливо.
Ущерб оценивается не менее чем в 30 000 евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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