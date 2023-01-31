Немецкая полиция разыскивает два винтажных мотоцикла ETZ 250 времен ГДР

Полиция Западного Мекленбурга разыскивает два украденных винтажных мотоцикла из ГДР, которые оцениваются в несколько тысяч евро.

Как сообщила во вторник пресс-секретарь полиции, машины ETZ 250 были украдены грабителями в выходные дни с сельскохозяйственной фермы в Пятов-Штееген недалеко от Хагенова.

Мотоциклы этой серии производились в Чопау (Саксония) с 1981 по 1990 годы. Покупатели предлагают несколько тысяч евро за хорошо сохранившиеся машины из Чопау.

По словам пресс-секретаря, в понедельник в полицию поступило сообщение о краже со взломом в цехах фермы, которые были защищены замками.

Помимо мотоциклов, один из которых был красного, а другой зеленого цвета, были украдены высококачественные инструменты и оборудование, такие как бензопилы, компрессоры и очистители высокого давления, а также дизельное топливо.

Ущерб оценивается не менее чем в 30 000 евро.