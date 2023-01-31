Агилера опубликовала свое фото топлес в личном микроблоге

2023-01-31 11:21

Певица Кристина Агилера опубликовала свой снимок топлес, порадовав поклонников.

Американская исполнительница Кристина Агилера разместила в микроблоге снимок во время работы над своим мини-альбомом "La Fuerza".

Эта работа мировой звезды записана на испанском языке.

На фотографии знаменитость позирует топлес на кресле в плотных колготках, прикрыв обнаженную грудь рукой, что передает издание "Газета.ru".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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