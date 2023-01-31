Агилера опубликовала свое фото топлес в личном микроблоге
2023-01-31 11:21
Певица Кристина Агилера опубликовала свой снимок топлес, порадовав поклонников.
Американская исполнительница Кристина Агилера разместила в микроблоге снимок во время работы над своим мини-альбомом "La Fuerza".
Эта работа мировой звезды записана на испанском языке.
На фотографии знаменитость позирует топлес на кресле в плотных колготках, прикрыв обнаженную грудь рукой, что передает издание "Газета.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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