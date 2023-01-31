Иоханна Кваас, старейшая 97-летняя гимнастка в мире исполнила свою давнюю мечту: прыгнула с парашютом
97-летняя Иоханна Кваас поражает своей формой, фигурой и гимнастическими трюками, а недавно она прыгнула с парашютом.
Более 10 лет Иоханна Кваас удерживает титул старейшей гимнастки в мире. Ее карьера в гиманастике началась в 1934 году, потом она ненадолго увлеклась гандболом, но вернулась в гимнастику. В 57 лет она выиграла чемпионат ГДР.
Когда Иоханне исполнилось 90 лет, она прыгнула с парашютом с высоты в 3000 метров. Ее знают далеко за пределами Германии, ведь она регулярно выкладывает видео, где показывает удивительные не только для своего возраста гимнастические трюки.
Пользователи в восторге от Иоханны, и некоторые говорят, что не смогли бы проделать такое на брусьях даже в 12 лет, а ей удается сохранять форму и в 97.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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