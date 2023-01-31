Родной племянник Майкла Джексона сыграет в биографической картине о жизни легендарного певца

Родной племянник покойного Майкла Джексона Джафар Джексон, который очень похож на своего дядю, сыграет в биографической картине о жизни легендарного певца.

Режиссер Антуан Фукуа снимает байопик о жизни легендарного исполнителя Майкла Джексона.

Сложно было найти актера на главную роль, но в конечном счете глава съемочного процесса остановился на кандидатуре родного племянника покойного артиста - Джафара Джексона, который сильно похож на своего дядю.

26-летний родственник покойного - не является профессиональным актером. Его стихия - танцы и пение, что очень подходит для фильма об исполнителе.