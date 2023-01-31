Седокова серьезно пострадала из-за драки собак
2023-01-31 11:44
Исполнительница Анна Седокова травмировала руку, пытаясь разнять своих домашних питомцев, которые подрались из-за еды.
Собаки, которые живут в доме певицы Анны Седоковой, не поделили еду.
Питомцы подрались, а разнять их пыталась хозяйка, которая травмировала руку.
Анна пожаловалась подписчикам на то, что вырвала ноготь и у нее жутко болит палец, которым она теперь не может ни до чего дотронуться.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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