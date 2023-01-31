Седокова серьезно пострадала из-за драки собак

Исполнительница Анна Седокова травмировала руку, пытаясь разнять своих домашних питомцев, которые подрались из-за еды.

Собаки, которые живут в доме певицы Анны Седоковой, не поделили еду.

Питомцы подрались, а разнять их пыталась хозяйка, которая травмировала руку.

Анна пожаловалась подписчикам на то, что вырвала ноготь и у нее жутко болит палец, которым она теперь не может ни до чего дотронуться.