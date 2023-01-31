Жигалова высмеяла Урганта, который пытается найти способы заработка

Блогер и журналист Алена Жигалова высмеяла ведущего Ивана Урганта, наблюдая за тем, как тот пытается найти способ заработать.

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась по поводу отмены выступления ведущего ТВ и актера Ивана Урганта в столице РФ.

Она посмеялась над артистом, пытающимся найти способы заработка.

Ургант недавно сообщил о том, что его концерт в Москве, который уже переносился с прошлого года, не состоится.

Шоумен заметил, что ничего страшного не произошло, и он готов рассмотреть другие варианты.

Жигалова заявила в эфире своего Ютуб-шоу "Алена, блин! говорит", что Иван вскоре будет выступать у себя на кухне.