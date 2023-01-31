В Греции разбился истребитель НАТО, пилоты погибли
У берегов Греции разбился истребитель F-4 Phantom. Один из пилотов погиб в аварии, другого разыскивают экстренные службы.
Самолет выполнял учебный, когда разбился в 25 морских милях (46 км) к югу от аэропорта Андравида на полуострове Пелопоннес. Подробности пока остаются неясными. Обломки самолета были найдены недалеко от места крушения в Ионическом море.
Трагическая новость была подтверждена сообщением Генерального штаба греческих ВВС (HAFGS) о том, что один пилот найден мертвым, а поиски второго продолжаются. Речь идет о 31-летнем Эфстатиосе Цитлакидис.
В связи с катастрофой министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос объявил трехдневный траур в вооруженных силах страны.
В последний раз F-4 Phantom разбился в Греции на горе Парнас 15 июня 2004 года. Оба пилота погибли. Следствие пришло к выводу, что самолет разбился в результате экстремального маневра, который он выполнял в рамках учений.
McDonnell Douglas F-4 Phantom II — двухместный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик большой дальности, способный действовать в любых погодных условиях. Он был разработан для ВМС США компанией McDonnell Aircraft Corporation.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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