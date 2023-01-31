Макрон назвал два условия поставки Украине боевых самолетов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность поставки Украине истребителей, поставив при этом два условия, сообщает телеканал TF1.

"В принципе, ничего нельзя исключать. Каждый случай мы будем рассматривать индивидуально", — сказал Макрон во время поездки в Нидерланды, когда его спросили о возможности передачи Киеву боевых самолетов.

В то же время французский лидер отметил, что поставки вооружений на Украину приемлемы, но только в том случае, если они "не приведут к эскалации" и "не нанесут вреда обороноспособности французской армии".

Ранее в январе издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что представители западных стран ведут внутренние переговоры о возможности передачи Украине истребителей.

Однако во время встречи с журналистами в понедельник президент Джо Байден заявил, что США не передадут Киеву истребители F-16.