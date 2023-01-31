Мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров метро в Брюсселе на станции, где расположены офисы учреждений ЕС

Полиция и прокуратура продолжают расследование вооруженного нападения в непосредственной близости от Еврокомиссии в Брюсселе, которое произошло вечером в понедельник.

Нападение произошло на оживленной станции метро в час пик, когда брюссельцы возвращались с работы.

Сообщается, что мужчина напал на пассажиров метрополитена с ножом. На кадрах, распространяемых в социальных сетях, запечатлена работа полиции, которые во время силового задержания обезвредили нападавшего.

Три человека были ранены, один из них тяжело, сообщают местные СМИ. Эти же источники сообщают о неустойчивом психическом здоровье напавшего.

Прокуратура города заявила, что признаков терроризма нет. Более подробной информации о мотивах и возможной подоплеке преступления не приводится.

Станция Шумана, где произошел инцидент, находится между важными учреждениями ЕС и используется многими сотрудниками Комиссии ЕС, Совета Европейского Союза и дипломатической службы ЕС офисы которых находятся в непосредственной близости.

