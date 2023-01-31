МВФ предсказал рост российской экономики в 2023 году

Международный валютный фонд (ММФ) пересмотрел свой прогноз по экономике России и предстказ рост на 0,3% вместо снижения на 2,3%, как сообщает ранее.

МВФ опубликовал обновленный прогноз состояния экономики в мире и в отдельных странах в 2023-2024 годах.

Согласно отчету, ВВП России в этом году вырастет на 0,3%, хотя в октябре 2022 года организация прогнозировала, что российская экономика сократится на 2,3%. МВФ прогнозирует, что в 2024 году российская экономика вырастет еще на 2,1%.

До начала российской СВО в Украине Международный валютный фонд подсчитал, что ВВП России вырастет на 2,1 процента в 2023 году. После ее начала фонд прогнозировал падение на 2,3 процента, затем понизил прогноз до падения на 3,5%, прежде чем осенью вернуться к 2,3 процента, напоминает "Коммерсантъ".

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что в 2023 году ВВП страны упадет на 0,8 процента, а центральный банк прогнозирует падение в пределах 1-4%.

МВФ подсчитал, что ВВП России в 2022 году упал на 2,2% (в октябре фонд прогнозировал падение на 3,4%).