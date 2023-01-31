Морозов рассказал, сколько зарабатывают гости в передачах Малахова

Юморист Александр Морозов рассказал о том, что участники программ Андрея Малахова получают внушительные суммы.

Александр Морозов рассказал, почему программы Андрея Малахова всегда имеют высокие рейтинги, а известных личностей в них участвует очень много.

Малахов за участие в своих шоу всегда очень хорошо платит, в чем Морозов не раз убедился на личном опыте.

Ранее ведущий рассказывал, что звезды 90-х, которых он приглашает на передачи, получают от 90 000 до 150 000 российских рублей.