Жители северных регионов Новой Зеландии готовятся к новым наводнениям, объявлено ЧП

В регионе Нортленд, который простирается от Окленда до северной оконечности страны, объявлено чрезвычайное положение сроком на неделю, сообщила во вторник газета New Zealand Herald со ссылкой на власти.

В сообщении издания говорится о новом циклоне, который принесет обильные осадки на Северный остров, явление, которое синоптики назвали «атмосферная река».

Во вторник в Нортленде уже начался сильный дождь. Дороги были перекрыты, а в некоторых районах отключилось электричество.

Супермаркеты объявили, что закроются раньше, чтобы подготовиться к шторму.

«Это серьезная ситуация», — заявила в эфире радио Новой Зеландии метеоролог Джорджина Гриффитс. Основная опасность заключается в том, что почва уже перенасыщена влагой. Поэтому обильные осадки быстро приведут к наводнениям. Гриффитс сообщила, что это был самый влажный январь за всю историю наблюдений.

С пятницы в Окленде скончались четыре человека, ставшие жертвами наводнения и оползней. Очевидцы сообщают о самом сильном наводнении, которое они когда-либо испытывали. Аэропорт мегаполиса с 1,6 млн жителей в выходные частично оказался под водой.