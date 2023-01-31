В Иране арестовали советника лидера иранских суннитов

Родственник лидера суннитского меньшинства в Иране Молави Абдол Хамид был арестован в понедельник вечером 30 января, сообщили официальные СМИ.

Абдолмаджид Морадзехи, близкий советник Молави Абдол Хамида, был арестован в Захедане, столице провинции Систан-Белуджистан, населенной преимущественно суннитами, сообщает агентство Irna.

В этом регионе с сентября 2022 года прошли многочисленные протестные акции, организацию которых власти Ирана приписывают Западу.

Акции были направлены на дискредитацию власти. Во время протестов пострадали сотни митингующих и десятки иранских силовиков.

Около 30 участников протестов были привлечены к ответственности за «заговор против Бога», некоторые из них были публично казнены по приговору суда.