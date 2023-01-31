Верховный суд Узбекистана вынес приговоры зачинщикам беспорядков в июле 2022 года в ходе которых погиб 21 человек
2023-01-31 12:57
Суд в Узбекистане во вторник (31 января) приговорил участников протестов, которые состоялись прошлым летом к тюремному заключению на срок до 16 лет, сообщил Верховный суд республики.
Всего на скамье подсудимых оказалось 22 человека, сообщают судебные власти.
16 зачинщиков были приговорены к срокам лишения свободы от трех до 16 лет за участие в беспорядках, в результате которых погиб 21 человек.
Центральная фигура обвинения, журналист Даулетмурат Тажимуратов, был приговорен к 16 годам лишения свободы за «попытку государственного переворота».
Еще двое подсудимых были приговорены к условным срокам, четверо – к срокам частичного ограничения свободы.
Опубликовано: Тарас Медведев