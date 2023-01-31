США отрежут Huawei от американских технологий

По сообщениям СМИ, правительство США рассматривает возможность полного закрытия доступа к американским технологиям для китайской группы Huawei.

Окончательное решение еще не принято, сообщила во вторник со ссылкой на информированные источники Financial Times.

Источник сообщил, что американским производителям чипов, таким как Intel и Qualcomm, было указано исключить поставку некоторых продуктов для Huawei.

Правительство США ввело санкции против Huawei в 2019 году при Дональде Трампе. В качестве причины были названы опасения по поводу национальной безопасности, поскольку поставщик сетевого оборудования и смартфонов мог сотрудничать с китайскими властями и военными. Huawei не приняла обвинений.

Важным ограничением стало то, что Huawei может получить американские технологии только с разрешения Вашингтона.

По данным источников, ряд заинтересованных чиновников в правительстве США сейчас выступают за то, чтобы вообще больше не выдавать такие лицензии.