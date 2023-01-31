Кафельникова порадовала фанатов откровенными снимками в черном бикини
2023-01-31 14:17
Известная модель Алеся Кафельникова выложила в сеть фотографии, где позирует в черном бикини. Поклонники осыпали красавицу комплиментами.
Модель Алеся Кафельникова разместила в социальных сетях свои откровенные фотографии.
Знаменитость предстала на них, раздвинув ноги и согнув левую руку в локте.
На Кафельниковой черное бикини, "декорированное" завязками. Образ звезда подиума завершила серьгами.
Фанаты остались в восторге от фигуры своей любимицы, осыпав ее комплиментами, о чем сообщает издание Lenta.ru.
Опубликовано: Наталья Гончарова