Адвокат Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке
2023-01-31 14:28
Адвокат Павел Астахов и исполнитель Джанго попали под минометный обстрел, находясь в Донецке.
Адвокат Павел Астахов и исполнитель Джанго отправились в Донецк с гуманитарной миссией, но попали под минометный обстрел.
Об этом сообщил известный ведущий телевидения Борис Корчевников, который поддерживает отношения с обоими знаменитостями.
Астахов и Алексей Поддубный (настоящее имя Джанго) находились на территории Иверского монастыря, когда накрыло.
Опубликовано: Наталья Гончарова