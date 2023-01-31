Адвокат Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке

Адвокат Павел Астахов и исполнитель Джанго попали под минометный обстрел, находясь в Донецке.

Адвокат Павел Астахов и исполнитель Джанго отправились в Донецк с гуманитарной миссией, но попали под минометный обстрел.

Об этом сообщил известный ведущий телевидения Борис Корчевников, который поддерживает отношения с обоими знаменитостями.

Астахов и Алексей Поддубный (настоящее имя Джанго) находились на территории Иверского монастыря, когда накрыло.