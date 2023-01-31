Жигалова уверена, что Меладзе отправился в тур по Израилю по совету Пугачевой

Блогер и журналистка Алена Жигалова убеждена, что исполнитель Валерий Меладзе отправился в тур по израильским городам по совету своей коллеги по сцене Аллы Пугачевой.

Журналистка Алена Жигалова считает, что внезапное турне певца Валерия Меладзе по городам Израиля состоялось не без участия исполнительницы Аллы Пугачевой.

О гастролях артист объявил, узнав, что его выступление в российской столице отменено.

Жигалова убеждена, что к туру Меладзе приложили руку Максим Галкин и его супруга. По словам журналистки, певец прибегнул к совету покинувших РФ знаменитостей.