Мартиросян прекратил свое общение с Ургантом
2023-01-31 14:57
Ведущий Гарик Мартиросян прекратил общение со своим коллегой Иваном Ургантом.
Телеведущий и юморист Гарик Мартиросян перестал общаться со своим коллегой Иваном Ургантом.
Мартиросян совсем недавно вернулся из Армении, где жил долгое время, и снова вернулся на ТВ РФ.
В настоящее шоумен ведет передачу "Конфетка" с Мариной Кравец, а Урганта нет на экранах, как и его программы "Вечерний Ургант".
В декабре Мартиросян, Ургант и Сергей Светлако с женами вместе были в ресторане, но больше не контактировали, о чем сообщает Teleprogramma.pro.
Опубликовано: Наталья Гончарова