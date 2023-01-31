Мартиросян прекратил свое общение с Ургантом

Ведущий Гарик Мартиросян прекратил общение со своим коллегой Иваном Ургантом.

Телеведущий и юморист Гарик Мартиросян перестал общаться со своим коллегой Иваном Ургантом.

Мартиросян совсем недавно вернулся из Армении, где жил долгое время, и снова вернулся на ТВ РФ.

В настоящее шоумен ведет передачу "Конфетка" с Мариной Кравец, а Урганта нет на экранах, как и его программы "Вечерний Ургант".

В декабре Мартиросян, Ургант и Сергей Светлако с женами вместе были в ресторане, но больше не контактировали, о чем сообщает Teleprogramma.pro.