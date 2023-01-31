Седокова рассказала о своем психическом расстройстве

Певица Анна Седокова призналась, что страдала от проблем с психическим здоровьем.

Анна Седокова, которая в последнее время исчезла из соцсетей, не стала скрывать, что пребывала в депрессии. Певица не стала прибегать к помощи психотерапевта, а справилась с болезнью сама.

Артистка объяснила, что ей было очень плохо. Ее энергию словно кто-то забрал.

Анне с "неправильной" депрессией (ведь когда грустно худеют) помогла справиться готовка и поедание вкусностей.