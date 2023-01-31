Седокова рассказала о своем психическом расстройстве
2023-01-31 15:06
Певица Анна Седокова призналась, что страдала от проблем с психическим здоровьем.
Анна Седокова, которая в последнее время исчезла из соцсетей, не стала скрывать, что пребывала в депрессии. Певица не стала прибегать к помощи психотерапевта, а справилась с болезнью сама.
Артистка объяснила, что ей было очень плохо. Ее энергию словно кто-то забрал.
Анне с "неправильной" депрессией (ведь когда грустно худеют) помогла справиться готовка и поедание вкусностей.
Опубликовано: Наталья Гончарова