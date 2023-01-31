Познание себя и своих интересов научит не зависеть от чужого мнения

Большинству людей сложно понять, что им действительно нравится, а что навязано обществом.

Чтобы сбросить с себя давление окружающих, нужно постараться познать свое истинное "я". Для этого необходимо искать новое увлечение - танцы, спорт, походы, вышивание крестиком и все то, что вам по душе.

Человеку проще всего познать себя настоящего, когда он занимается любимым делом. Только так он может освободиться от навязанного ему общественного мнения.

Чтобы научиться не руководствоваться чужим мнением, нужно проявить недюжинное упорство. Но это не означает, что придется спорить со всеми.

Просто нужно научиться выслушивать чужое мнение, но при принятии решения руководствоваться только своим видением мира и своими собственными убеждениями. И всегда помнить, что собственое "я" стократ важнее сотен "я" других людей.