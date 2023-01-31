Из зоопарка Далласа снова исчезли животные, на этот раз пара императорских тамаринов

Две обезьяны были похищены из зоопарка Далласа, что стало новым эпизодом в серии таинственных исчезновений животных в этом заведении.

В понедельник полицию Далласа предупредили смотрители зоопарка о том, что обнаружили пропажу двух императорских тамаринов.

Сотрудники зоопарка исключают их побег из вольера, так как эти животные большие домоседы и не любят отлучаться далеко от дома.

Полиция при осмотре обнаружила отверстие в вольере, через которое злоумышленники могли похитить животных.

Череда подозрительных инцидентов началась в зоопарке в начале января, поле того, как молодой дымчатый леопард сбежал из своего вольера через вырезанное кем-то отверстие. Позже его нашли и вернули на место.

Следующей целью злоумышленников стали лангуры. Их вольер также оказался поврежден, но животные не решились на побег.

На прошлой неделе в своей клетке был найден мертвый стервятник с «необычной раной». Птица была одной из 6500 птиц на планете, и ее смерть вызвала подозрение у смотрителей.

Ни одно из расследований не привело к аресту подозреваемых, полиция Далласа сохраняет молчание.

С тех пор, как начались необычные явления, зоопарк смонтировал дополнительные камеры видеонаблюдения и усилил патрулирование в ночное время.