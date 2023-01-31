Во Франции бастуют учителя средних школ, более 50% из них написали заявления об уходе, говорят профсоюзы

В ведущем профсоюзе учителей Франции заявили, что около 55% учителей средних школ уволились, сообщает ВВС во вторник, 31 января.

Во Франции несколько дней будут продолжаться забастовки учителей и железнодорожников против пенсионной реформы и за достойный уровень жизни.

Во вторник по данным полиции митинги пройдут в 200 городах по всей республике, в них примут участие десятки тысяч людей.

Сегодня учащиеся старших классов устроили акции протеста возле некоторых школ, а студенты заявили, что в поддержку забастовщиков они займут парижский университет Sciences Po.

«Многие французы чувствуют, что работать становится все более и более болезненно. Дело не в том, что они не хотят работать, они не хотят работать в таких условиях», — пояснил ситуацию для Би-би-си политолог Sciences Po Бруно Палье.

Правительство Франции заявило о том, что пенсионная реформа стала окончательным решением, но готова немного скорректировать свой план повышения пенсионного возраста на два года до 64 лет.

«Любая реформа, которая заставит людей работать дольше, будет непопулярна, но мы были избраны благодаря этой реформе», — сказал Кристофер Вайсберг, член парламента от партии возрождения президента Макрона.

Пенсионный возраст во Франции составляет 62 года, что ниже, чем в большинстве других стран Западной Европы.

Италия и Германия перешли к повышению официального пенсионного возраста до 67 лет, в то время как в Испании пенсионный возраст составляет 65 лет, а в Великобритании — 66 лет.

