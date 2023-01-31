Моргернштерн продает свои украшения из-за того, что нужны деньги

Российский рэпер Алишер Моргернштерн сообщил в социальных сетях, что продает свои украшения для того, чтобы были средства на запись своего англоязычного альбома.

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргернштерн сообщил в соцсетях, что готов распрощаться со своими драгоценностями за миллионы, так как ему необходимы средства на запись его англоязычного альбома.

Рэпер намерен продать каждую цепь, которую он приобретал в честь выхода альбома.

Музыкант также готов расстаться с калькулятором "Casio", стоимость которого составляет 11 500 000 российских рублей, подвесками в виде доллара и колье (логотип Playboy).