МВД Азербайджана сообщило о проведении спецоперации против Ирана

Азербайджана провел ряд мероприятий против агентуры Ирана, сообщили в МВД страны.

В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что силовые структуры страны провели операцию против шпионов из Ирана.

По заявлению азербайджанского правоохранительного ведомства, на данный момент задержаны семеро человек, сотрудничавших с Ираном.

"МВД Азербайджана провело спецоперацию в азербайджанском информагентстве SalamNews и на телеканале İnteraz", - пишет Sputnik.