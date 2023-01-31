МВД Азербайджана сообщило о проведении спецоперации против Ирана
2023-01-31 15:49
Азербайджана провел ряд мероприятий против агентуры Ирана, сообщили в МВД страны.
В Министерстве внутренних дел Азербайджана сообщили, что силовые структуры страны провели операцию против шпионов из Ирана.
По заявлению азербайджанского правоохранительного ведомства, на данный момент задержаны семеро человек, сотрудничавших с Ираном.
"МВД Азербайджана провело спецоперацию в азербайджанском информагентстве SalamNews и на телеканале İnteraz", - пишет Sputnik.
Опубликовано: Николай Скира