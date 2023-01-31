Глава ГУР Украины Буданов: Путин неизлечимо болен раком

2023-01-31 16:03

Украинская разведка считает, что президент России Владимир Путин болен раком.

По мнению главы Государственного управления разведки Украины Буданова, президент Российской Федерации неизлечимо болен.

Буданов заявил, что у главы российского государства неизлечимая форма онкологии. Также он заявил о наличии у Путина есть двойники.

"Путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников", - заявил Буданов.

Опубликовано: Николай Скира









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