Глава ГУР Украины Буданов: Путин неизлечимо болен раком
2023-01-31 16:03
Украинская разведка считает, что президент России Владимир Путин болен раком.
По мнению главы Государственного управления разведки Украины Буданова, президент Российской Федерации неизлечимо болен.
Буданов заявил, что у главы российского государства неизлечимая форма онкологии. Также он заявил о наличии у Путина есть двойники.
"Путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников", - заявил Буданов.
Опубликовано: Николай Скира