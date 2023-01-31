Песков осудил атаки на объекты инфраструктуры в современном мире

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался о недавних атаках на Иран.

Дмитрий Песков высказался об атаках на объекты критической инфраструктуры, которые произошли недавно в Иране.

По словам главы кремлевской пресс-службы, нападения на такие объекты, принадлежащие независимым государствам, недопустимы.

"Разумеется, наши службы анализируют информацию, с тем чтобы получить более-менее полную картину произошедшего. В любом случае можно только осудить любые подобные действия, которые направлены против суверенного государства", - заявил Песков.