Netflix покажет историю самого богатого пса в мире, который стал участником бесчисленного количества секс-вечеринок

Гюнтер VI, потомок длинной родословной немецких овчарок, является самым богатым животным в мире, его стоимость оценивается в 500 миллионами долларов.

В вышедшем недавно сериале Netflix «Миллионов Гюнтера», премьера которого состоится 1 февраля, история пса представлена на грани абсурда, изобилующего откровениями об отмывании денег, нацистской евгенике, диких оргиях и порнозвездах.

Гюнтер породил множество новостных поводов благодаря своему опекуну Маурицио Миану, чья мать разбогатела, благодаря своей роли во главе фармацевтической компании, которая создала прорыв в лечении остеопороза.

Миан окончил медицинский институт и до тридцати лет был университетским профессором. Однако в его жизни произошел резкий поворот, когда скончалась близкая подруга его матери, немецкая графиня Карлотта Лейбенштейн, которая оставила свое состояние своей собаке Гюнтеру.

Миан взял на себя эту роль из-за своей близкой дружбы с сыном «тети Карлы», который в возрасте 26 лет покончил с собой.

Быть куратором Гюнтера было непростой задачей, учитывая, что в завещании графини было множество условий, которые нужно было соблюдать в точности.

Был создан траст Гюнтера, которому принадлежал ряд дочерних корпораций Гюнтера, а также яхта, доля в компании, занимающейся скачками, и различные другие предприятия, которые имели сомнительный характер.

Стремясь превратить своего работодателя в знаменитость, Миан заставил Гюнтера записать альбом под названием «Дикая собака», который, как и ожидалось, оказался ужасным.

Когда это не произвело достаточно большого фурора, он перевез своего четвероногого босса в Майами, купил старый дом Мадонны за 7,5 миллионов долларов и основал The Burgundians, развлекательную группу, которая пела и танцевала от имени Гюнтера.