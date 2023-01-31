Селена Гомес заблокировала подписчиков, высмеивающих ее тремор рук из-за волчанки

Известная певица и актриса Селена Гомес заблокировала подписчиков, смеявшихся над тем, что у знаменитости дрожат руки. Это симптом аутоимунного заболевания волчанка, которым страдает артистка.

Селена Гомес с 2015 года открыто говорила, что страдает от волчанки (хроническое системное аутоиммунное заболевание, возникающее при повреждении клеток организма собственной иммунной системой), не скрывая симптомов заболевания.

Оказалось, что некоторым личностям нужно без конца напоминать об этом.

Нетактичные подписчики знаменитости стал высмеивать тремор рук знаменитости.

Звезда в очередной раз объяснила, что такой эффект дает прием препаратов от волчанки, позднее заблокировав таких комментаторов.