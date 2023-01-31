Замминобороны Польши Скуркевич: О передаче наших F-16 Украине не может быть и речи

После того, как западные страны согласились поставлять украинцам танки, была поднята тема боевой авиации. В контексте Польши говорят про истребители МиГ-29 и F-16, сообщает tvp.info.

"О передаче польских F-16 не может быть и речи", — твердо подчеркнул в Twitter заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что его страна не исключает поставки истребителей в Украину. В свою очередь президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.

Об этом также спросили премьер-министра Матеуша Моравецкого. Он заявил, что Польша и ее союзники не исключают переброски самолетов Киеву .

Теперь заместитель министра обороны Польши уточнил, что его страна точно не будет машины F-16 в Украину.