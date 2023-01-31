Суд во Франции приговорил украинского арт-дилера к семи годам тюрьмы за кражу картин

Обвинение потребовало семь лет тюремного заключения для украинского арт-дилера Вадима Гужвы, который стал фигурантом уголовного процесса во французском Нанси за кражу нескольких картин работы местных мастеров в период с 2017 по 2018 год.

В Специализированном межрегиональном суде (Jirs) прокурор Венсан Лего также потребовал постоянного запрета на въезд на территорию Франции для 64-летнего подсудимого.

Кража полотна французского импрессиониста Поля Синьяка «Порт-де-ла-Рошель» из Музея изящных искусств Нанси в мае 2018 года позволила следователям установить причастность гражданина Украины к похищению коллекционных полотен.