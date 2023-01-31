Пилот ВВС Вьетнама погиб в результате крушения на Су-22

Официальное информационное агентство сообщило, что пилот вьетнамских ВВС погиб в результате крушения самолета во вторник (31 января) во время учебного полета на севере страны.

Самолет Су-22 ВВС Вьетнама потерпел крушение на военном аэродроме в горной провинции Йенбай, сообщает Vietnam News.

«Пилот получил команду катапультироваться, но попытался спасти самолет (...) и погиб», — сообщило агентство, не уточнив причину аварии.

Гражданская авиация во Вьетнаме считается одной безопасной, но аварии с военными самолетами случаются нередко.

Ранее сообщалось, что двое пилотов греческих ВВС разбились в Ионическом море, выполняя учебный полет на F-4 «Фантом».