Dogecoin растет, в то время как биткойн падает

Конечно, еще раз поблагодарите Илона Маска. Согласно отчету, миллиардер рассматривает будущее платежей в Twitter, включая криптографические функции.

Twitter продолжает настаивать на своем продвижении в платежное пространство.

Генеральный директор Илон Маск хочет, чтобы платежи в Твиттере осуществлялись в основном в бумажных валютах, но инженеры создадут платежный продукт таким образом, чтобы в будущем можно было добавлять платежи в криптовалюте, сообщает Financial Times.

Dogecoin — криптовалюта, которую Маск ранее прокачивал, — резко подскочила в цене после того, как в понедельник была объявлена новость, отправив DOGE с $ 0.08 до $ 0.09. Согласно данным CoinGecko, с тех пор DOGE вернулся примерно к $ 0.08.

МАСК продолжает оказывать влияние на DOGE: его цена растет, когда Маск добивается успеха, и его цена падает, когда Маск испытывает трудности.