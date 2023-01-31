Глава МИД Венгрии призвал вручить Эрдогану Нобелевскую премию мира

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что президент Турции достоин Нобелевской премии мира.

Министр иностранных дел Турции прибыл в Будапешт по приглашению своего венгерского коллеги. В ходе совместной пресс-конференции прозвучали теплые слова в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Контекст? Конфликт в Украине и посредническая позиция политика .

Петер Сийярто сказал, что последние события на международной арене и в Европе «значительно усилили роль Турции» По его оценке, Эрдоган — единственный лидер, который смог выступить посредником между Россией и Украиной и добиться определенных успехов.

"По сути, единственная успешная попытка посредничества, давшая хоть какую-то надежду на мир, была предпринята Турцией, президентом Эрдоганом и лично министром Чавушоглу, которые возглавляли Черноморскую зерновую инициативу (так называемое зерновое соглашение от 22 июля соглашение, заключенное между ООН, Турцией, Россией и Украиной об экспорте украинского зерна из трех украинских портов на Черном море морским путем). Мы призываем Турцию продолжать попытки посредничества", — призвал министр.

Петер Сийярто в ходе совместной встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу также заявил, что, по его мнению, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган достоин Нобелевской премии мира.