Глава МИД Египта передал Лаврову важное сообщение от Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 31 января во вторник, что его египетский коллега Самех Шукри передал послание госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне посетил Каир, сообщает ТАСС.

Выступая на совместной пресс-конференции с Шукри, министр подтвердил, что в коммюнике содержится призыв к "выводу войск и прекращению боевых действий в Украине".

Он добавил, что Россия готова выслушать все серьезные предложения по урегулированию конфликта "в его комплексном контексте".

Оба министра упомянули о дальнейшем укреплении отношений между Москвой и Каиром, подчеркнув, что товарооборот между двумя странами в прошлом году превысил 6 миллиардов долларов США, и что будущее сотрудничество сосредоточено на энергетическом секторе, экспорте зерна и атомной энергетике.

Лавров также подчеркнул важную роль Египта в урегулировании ливийского кризиса, пообещав поддержку России в этом вопросе.