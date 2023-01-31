Байден и Зеленский могут встретиться в феврале в Варшаве

На прошлой неделе СМИ сообщили, что американская сторона связалась с Варшавой по поводу возможного визита Джо Байдена в Польшу.

Президент США приедет в Польшу в первую годовщину начала российской СВО в Украине - 24 февраля.

Поездкой в ​​Европу лидер США хочет выразить свою поддержку Киеву и обратить внимание на мужество и стойкость украинцев в борьбе с российскими войсками.

В понедельник 25 января Байден подтвердил сообщения СМИ о запланированном визите.

"Я поеду в Польшу, но не знаю когда", - сказал политик.

Во вторник в эфире "Польского радио-3" у главы офиса президента Анджея Дуды спросили, возможна ли встреча Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Польше.

Подтверждения нет. Нынче подобные визиты следует прикрывать пеленой благоразумия. Времена такие, что все запланированное можно отменить", - ответил Павел Шрот.