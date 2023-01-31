Германия, Франция и Украина давно работают над военным решением конфликта на Донбассе, об этом свидетельствуют последние заявления в ЕС и Украине по конфликту, заявил во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Россия считает свое решение о начале СВО на Донбассе аргументированным, отметил спикер Кремля.

«Мы знаем, что для Порошенко, а также для Меркель и Олланда (...) Минские соглашения были не более чем ширмой для выражения своих намерений, а именно для подготовки Украины к решению проблемы Донбасса силой», - заявил Песков.

Меркель и Олланд выступали посредниками между Украиной и Россией в так называемом нормандском формате, чтобы найти разрешение конфликта на востоке Украины.

Оба политика сыграли свою роль в Минском соглашении 2015 года, но мирный план так и не был полностью реализован.

Россия и Украина обвинили в этом друг друга. Через несколько месяцев после окончания срока полномочий Меркель 24 февраля Россия объявила о начале СВО.

Недавно бывший президент Украины Порошенко объяснил в документальном фильме Би-би-си, что Минские соглашения, призванные урегулировать конфликт на востоке, дали киевскому руководству время для создания мощной армии.

Бывший канцлер Меркель ранее защищала свою политику в отношении России и заявила в интервью, что соглашение выиграло время для Украины.

Российское руководство неоднократно указывало на факты, которые позволили ему сделать вывод о подготовке вторжения ВСУ на Донбасс.

Президент России Владимир Путин все правильно сделал, приняв решение о начале военно-спецоперации, заявил Песков.

В то же время он раскритиковал требование президента Литвы Гитанаса Науседы об увеличении поставок западного оружия в Украину.

Прибалтика и Польша сделают все, чтобы спровоцировать очередную конфронтацию между Россией и «коллективным Западом»: «Но они мало думают о последствиях», сказал Песков.