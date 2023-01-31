Прохватилов призвал испытать ядерную бомбу на Новой Земле, чтобы напугать Запад

Российская академия военных наук предложила провести испытание атомной бомбы на Новой Земле, чтобы напугать Запад и оказаться Украину от попыток вернуть себе Крым.

"Возобновление ядерных испытаний вынудит страны НАТО прекратить поставки оружия в Украину, а Киев отказаться от угрозы нападения на Крым", — заявил старший научный сотрудник Российской академии военных наук Владимир Прохватилов, слова которого цитирует The Moscow Times

Он добавил, что Россия должна "возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле и обосновать это настоятельной необходимостью проверить состояние ядерного арсенала"

Новая земля - архипелаг островов в Северном Ледовитом океане, где Советский Союз создал свой ядерный полигон в 1950-х годах. 30 октября 1961 года там был взорван самый большой до сих пор в мире ядерный заряд - Царь-бомаб мощностью 58 мегатонн.

По словам Прохватилова, компьютерное моделирование ядерных испытаний, которое используется в последние годы, не дает достоверной картины. По его словам, "есть опасность, что это мощное оружие может выйти за рамки допустимых условий".

Ученый также призвал российские власти выйти из всех договоров, которые Москва еще не нарушила.

Прохватилов убежден, что взрыв атомной бомбы в рамках испытаний убедит западных союзников Украины прекратить передачу ей танков и другого вооружения, а также заставит власти в Киеве отказаться от угрозы нападения на Крым и разрушение моста через Керченский пролив.