ChatGPT объяснил секрет инвестиций миллиардера Уоррена Баффета

ChatGPT, чья материнская компания недавно заключила инвестиционный контракт с Microsoft в размере 10 миллиардов долларов демонстрирует свою компетентность, даже в технологии инвестирования.

Фил Розен из Insider попросил ChatGPT рассказать об инвестиционной стратегии Уоррена Баффета и был удивлен результатом.

«Самая важная инвестиционная стратегия Уоррена Баффета — это инвестирование в стоимость, которое включает в себя выявление недооцененных компаний с сильным потенциалом роста и прочным конкурентным преимуществом», - написал искусственный интеллект в ответе на запрос.

При этом бот указал на пример таких действий миллиардера с его инвестированием в Berkshire Hathaway десятилетия назад. Баффет «превратил ее в холдинговую компанию и использовал как средство для серии успешных инвестиций и приобретений», — рассказал бот.

Чтобы убедиться в прогнозных способностях бота Розен попросил его назвать акции, которые приобрел бы сегодня Баффет.

Тот назвал PepsiCo и Unilever акциями, в которые Баффету было бы целесообразно инвестировать, учитывая, что они являются компаниями, производящими потребительские товары, с сильной узнаваемостью бренда и постоянным ростом доходов.

Известно, что Баффет выпивает пять банок кока-колы в день, но до этого он пил пепси почти 50 лет.